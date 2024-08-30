В школах Беларуси будут проводить «утренние фильтры» 8 30.08.2024, 12:52

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иллюстративное фото: tut.by

Родителям на заметку.

В белорусских школах с начала учебного года собираются проводить «утренние фильтры». Так эпидемиологи назвали опрос детей о состоянии здоровья.

С началом учебного года прогнозируется традиционный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, рассказала замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. Это связано с возвращением детей и студентов после каникул, а также завершением отпускного периода у взрослых, пишет лукашенковская «СБ».

Минздрав планирует усилить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Так, будут проводиться утренние фильтры. Детей и подростков будут опрашивать о состоянии здоровья. При наличии жалоб, видимых симптомов заболеваний учащимся измерят температуру, также будет проведен более детальный медицинский осмотр. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением детьми и подростками правил личной гигиены», — рассказала Дашкевич.

Также особое внимание будут уделять школьному питанию.

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