В школах Беларуси будут проводить «утренние фильтры»8
- 30.08.2024, 12:52
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Родителям на заметку.
В белорусских школах с начала учебного года собираются проводить «утренние фильтры». Так эпидемиологи назвали опрос детей о состоянии здоровья.
С началом учебного года прогнозируется традиционный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, рассказала замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. Это связано с возвращением детей и студентов после каникул, а также завершением отпускного периода у взрослых, пишет лукашенковская «СБ».
Минздрав планирует усилить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
«Так, будут проводиться утренние фильтры. Детей и подростков будут опрашивать о состоянии здоровья. При наличии жалоб, видимых симптомов заболеваний учащимся измерят температуру, также будет проведен более детальный медицинский осмотр. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением детьми и подростками правил личной гигиены», — рассказала Дашкевич.
Также особое внимание будут уделять школьному питанию.