Минчанин задолжал бывшей жене более $5200 алиментов: суд вынес решение 2 30.08.2024, 13:08

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Он лишен родительских прав.

Суд в Минске вынес приговор 44-летнему жителю города, который долгое время не платил алименты, сообщает «Минск-Новости».

Мужчину лишили родительских прав в отношении единственной дочери (девочке 12 лет). С ребенком он не общается. В ноябре 2013 года суд обязал его выплачивать алименты на ее содержание. Однако минчанин делал это не всегда, в итоге накопился долг в 17 тысяч 130 рублей.

В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело, которое позже рассмотрели в суде.

В итоге его признали виновным по ч. 3 ст. 174 УК (Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении), и назначили два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

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