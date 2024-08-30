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Нужно ли белорусам будет сдавать биометрию при въезде в РФ?

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  • 30.08.2024, 13:39
  • 1,380
Нужно ли белорусам будет сдавать биометрию при въезде в РФ?

В России начинается эксперимент.

Эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства при въезде в Россию должен пройти в два этапа.

На первом этапе иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в сухопутном пункте пропуска Маштаково на границе с Казахстаном.

На втором этапе для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита, пишет БелТА.

В проекте постановления российского правительства оговаривается, что новая процедура не коснется граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.

Если эксперимент будет признан успешным, иностранцев обяжут сдавать биометрию на постоянной основе.

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