Нужно ли белорусам будет сдавать биометрию при въезде в РФ?1
- 30.08.2024, 13:39
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В России начинается эксперимент.
Эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства при въезде в Россию должен пройти в два этапа.
На первом этапе иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в сухопутном пункте пропуска Маштаково на границе с Казахстаном.
На втором этапе для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита, пишет БелТА.
В проекте постановления российского правительства оговаривается, что новая процедура не коснется граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.
Если эксперимент будет признан успешным, иностранцев обяжут сдавать биометрию на постоянной основе.