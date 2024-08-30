Крупнейший проект чипов от «Роснано» обанкротился 4 30.08.2024, 13:41

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Российский рынок не увидел ни одного отечественного планшета.

ООО «Крокус наноэлектроника» (КНЭ), основанное в 2011 году «Роснано» совместно с французским стартапом Crocus Technology, подало заявление о банкротстве, как сообщается на сайте Федресурса. На это обратили внимание

«Ведомости».

ООО «Крокус наноэлектроника» является крупнейшим проектом «Роснано» по производству чипов. Предприятие должно было заниматься созданием магниторезистивной памяти — запоминающих устройств с произвольным доступом на основе спиновых вентилей (MRAM). Общий объем инвестиций в проект превысил €200 млн, включая софинансирование «Роснано» в размере €100 млн.

В 2014 году «Роснано» и Crocus Technology дополнительно вложили $60 млн для завершения строительства производства MRAM в технополисе «Москва». В 2016 году предприятие получило субсидию в размере 1,24 млрд рублей от Минпромторга для создания электронных компонентов на 300-мм пластинах. В том же году «Роснано» выкупило долю Crocus Technology в компании. В 2022 году «Роснано» передало свою долю ООО «КНЭ-ИС», учрежденной за два года до этого. В том же году КНЭ попала под санкции ЕС.

К концу 2020 года задолженность КНЭ перед банками превысила 146 млрд рублей. В 2022 году Минпромторг подал иск на 458 млн рублей за недостижение целевых показателей субсидии. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, признав компанию уклоняющейся от ответственности по формальным основаниям.

В июне «Роснано» подало заявление о банкротстве ООО «Оптоган», задолжавшего около 1,5 млн рублей. До этого «Роснано» взыскало с «Оптогана» 2,7 млн рублей за аудиторские услуги, но попытка взыскать с гендиректора компании более 10 млн рублей за убытки, связанные с несанкционированной сделкой, не увенчалась успехом.

В феврале «Роснано» намеревалось признать банкротом свою дочернюю компанию ООО «Пластик Лоджик», в которую было инвестировано 7,1 млрд рублей. Этот проект был задуман для производства электронных планшетов, которые еще в 2011 году бывший руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс презентовал Владимиру Путину. Но в итоге завод так и не был построен, а российский рынок не увидел ни одного планшета. Однако признать компанию банкротом не удалось — Московский арбитражный суд 26 августа прекратил производство, так как весной компания прекратила свою деятельность.

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