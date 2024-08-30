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Летавшей ранее в Беларусь турецкой авиакомпании Southwind Airlines не удалось оспорить запрет на полеты в ЕС

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  • 30.08.2024, 13:48
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Летавшей ранее в Беларусь турецкой авиакомпании Southwind Airlines не удалось оспорить запрет на полеты в ЕС
фото: southwind airlines

Именно это ограничение вынудило перевозчика свернуть полетную программу в Минск.

Southwind Airlines пыталась оспорить в суде запрет на полёты в воздушном пространстве ЕС, введённый Еврокомиссией 29 марта. Перевозчик посчитал его необоснованным и наносящим ущерб его бизнесу, пишет телеграм-канал «ОтВинта».

Ограничение прав на полёты в еврозоне основывалось на предположении финских властей, что Southwind Airlines является подставной организацией, созданной в 2022 году для обхода санкций против российских авиакомпаний.

Турки же настаивали, что никаких связей с Россией у компании нет, её капитал на 100% принадлежит гражданину Турции, у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, все руководители - турки, и компания зарегистрирована в Турции.

Центральный вопрос в этом юридическом споре — был ли запрет фактически введён Европейской комиссией или это было решение, принятое на национальном уровне, которое не может быть напрямую оспорено в Суде ЕС.

Генеральный суд Европейского союза постановил, что Европкомиссия не принимала независимого решения, а просто передала информацию о запрете, который был введён Управлением по регулированию транспорта и коммуникаций Финляндии.

Для Southwind Airlines возможность летать из Турции в Минск через ЕС была единственным конкурентным преимуществом перед Belavia, позволявшим сокращать время в пути на 2 часа и, соответственно, устанавливать более привлекательные цены на билеты.

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