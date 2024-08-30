Песков оценил вероятность ареста Путина в Монголии 7 30.08.2024, 13:54

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Фото: Getty Images

Страна является членом Международного уголовного суда с 2002 года.

В Кремле не боятся поездки президента России Владимира Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда и теоретически обязана арестовать его. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга 30 августа.

Официальный визит Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Если плану сбудутся, то это станет его первым визитом в страну, подписавшую Римский статут о создании МУС, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на его арест, отмечала Би-би-си.

Отвечая на вопрос, нет ли в Кремле переживаний по этому поводу, Дмитрий Песков ответил:

— Нет. Нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии.

Пресс-секретарь Путина добавил, что «все аспекты визита тщательно готовились».

Напомним, страны-члены МУС формально обязаны исполнить ордер. Позже в том же 2023 году Путин не поехал в ЮАР, куда его приглашали на саммит БРИКС, причем, как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки. Все страны, где Путин был с тех пор, МУС не признают, но Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году. Она также имеет репутацию демократической страны.

Ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта 2023 года.

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