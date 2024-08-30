Тыква-кабачок: на минской Комаровке продают необычные овощи 1 30.08.2024, 14:03

Один из продавцов постоянно экспериментирует на огороде под Минском.

На Комаровском рынке замечена лагенария. Этот необычный овощ редко встречается в Беларуси, пишет tochka.by.

Сперва цена. Продают лагенарию по 5 рублей за килограмм.

Вырастили ее под Минском белоруска Алеся и Хан, родившийся в Афганистане. Мужчина давно в нашей стране, постоянно экспериментирует на своем огороде, выращивает нехарактерные для белорусского климата овощи. Лагенария — лишь один из них.

Что это за овощ

Лагенарию называют по-разному: тыква, огурец, кабачок. На вкус, говорят, что-то среднее между всеми этими овощами.

Плод в зависимости от подвида и сорта может быть в длину от 30 см до 2 м. Вес тоже разный — до 32 кг.

Форма у лагенарии разнообразная. На Комаровке продают грушевидную.

Родиной считается Африка, территория современного Зимбабве. Оттуда культура распространилась через Среднюю Азию в Китай. Выращивают лагенарию обычно в тропических и субтропических зонах.

С чем ее едят

По большому счету готовить лагенарию можно как обычные кабачки или тыкву.

Семейная пара, которая продает необычные овощи на рынке, поделилась рецептом.

Сперва необходимо обжарить лук, затем добавить туда свежие томаты, а следом и лагенарию. Тушить несколько минут. При желании можно готовить и с мясом. В конце обязательно добавить чеснок и какие-нибудь приправы. Хан с Алесей отдают предпочтение индийским — например, зире.

Кстати, по их утверждению, лагенария хороша для желудочно-кишечного тракта — она улучшает пищеварение.

Интересно, что незрелые плоды можно использовать для хранения пищи или воды.

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