СБУ взялась за «большого интегратора» из ближайшего окружения Путина
- 30.08.2024, 14:32
Объявлено подозрение.
Первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение, объявлено подозрение.
Как сообщает Служба безопасности Украины, Кириенко после начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил «куратором» временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
«С мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в «законодательное поле» России», - отмечают в СБУ.
Он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования". Также Кириенко координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в «кадровых» вопросах.
«А осенью 2023 года он лично вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину «документы» на назначение их руководителями местных оккупационных органов России», - сообщает СБУ.
Кириенко также уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.
Следователи Службы безопасности сообщили Кириенко о заочном подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
В частности, за пособничество в ведении агрессивной войны; за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины; за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины; пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска.