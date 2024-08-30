СБУ взялась за «большого интегратора» из ближайшего окружения Путина 30.08.2024, 14:32

Сергей Кириенко

Объявлено подозрение.

Первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение, объявлено подозрение.

Как сообщает Служба безопасности Украины, Кириенко после начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил «куратором» временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

«С мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в «законодательное поле» России», - отмечают в СБУ.

Он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования". Также Кириенко координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в «кадровых» вопросах.

«А осенью 2023 года он лично вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину «документы» на назначение их руководителями местных оккупационных органов России», - сообщает СБУ.

Кириенко также уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили Кириенко о заочном подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, за пособничество в ведении агрессивной войны; за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины; за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины; пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска.

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