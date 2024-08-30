Чиновник Гомельского горисполкома и бизнесмен получили сроки за взятку

Чиновник Гомельского горисполкома и бизнесмен получили сроки за взятку1
- 30.08.2024, 14:35
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О деле известно немного.
О приговоре, вынесенному бывшему начальнику управления землеустройства Гомельского горисполкома за получение взятки в крупном размере, рассказал председатель областного суда Николай Бакунов.
Речь идет о деле, о котором сообщал «Флагшток»: чиновника зовут Сергей Карпушенко, а вместе с ним за дачу взятки судили известного бизнесмена Юрия Сулима.
Экс-начальник получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в размере 16 000 рублей. Также постановлено взыскать с него в доход государства более 10 000 руб. Предприниматель за дачу взятки в крупном размере с использованием служебных полномочий приговорён к двум годам колонии усиленного режима, также он получил штраф в 12 000 рублей.
«Чиновник принял от директора частного предприятия строительные материалы и помощь в виде строительно-монтажных работ на сумму более 17 000 рублей, а взамен поспособствовал благоприятному решению вопроса, входившего в компетенцию», — рассказал Бакунов, не уточняя подробности дела.
Процесс вёл суд Добрушского района. Почему гомельского чиновника судили в райцентре? Дело в том, что до получения должности в горисполкоме Карпушенко был заместителем начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома. А еще раньше — начальником отдела контроля государственной собственности Комитета госконтроля. Поэтому в уголовном деле может идти речь, например, о выданном за взятку участке в Добрушском районе — в то время, когда в зону ответственности чиновника входил весь регион.
Сулим — это известный бизнесмен, директор частного предприятия «Линия сноса». В отношении Юрия Сулима еще в конце 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Его обвинили в незаконном захоронении строительных отходов, в чем усмотрели нарушение природоохранного законодательства.