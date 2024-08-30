Громкая пощечина Орбану 2 Олеся Яхно

30.08.2024, 14:57

5,324

Виктор Орбан

Сидеть на двух стульях становится все сложнее.

Премьер-министр Венгрии пожинает плоды собственной самоуверенности. Сидеть на двух стульях, то есть верно служить Путину и одновременно получать бонусы от пребывания в еврозоне становится все сложнее. Чем все может завершиться?

Politico сообщает: Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште в следующем месяце может быть отменена из-за растущего гнева по поводу позиции Венгрии в отношении России. Глава собрания, министр государственных расходов Ирландии Паскаль Донохью, до следующей недели решит, будет ли оно продолжаться, сообщили изданию два чиновника ЕС.

В настоящее время встреча запланирована на 13 сентября. Но один из чиновников сказал, что проходил интенсивный контакт между капиталами, чтобы оценить, сколько министров рассматривают возможность бойкота вне зависимости от решения Донохью. Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но дважды в год в стране, председательствующей в ЕС. Вскоре после того, как Венгрия взяла бразды правления в июле, премьер-министр Виктор Орбан, друг президента России Владимира Путина, посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для самопровозглашенных «мирных миссий». Он без разрешения заявил, что представляет ЕС.

Подготовительная встреча с высшими государственными служащими запланирована на 5 и 6 сентября. Пока на сайте Совета ЕС нет информации о Еврогруппе. Несколько министров сообщили, что они не примут участие во встрече в Венгрии, даже если она состоится, включая министра финансов Германии Кристиана Линднера и его коллег из Эстонии, Финляндии и Литвы.

Европейская комиссия заявила, что ее чиновники не будут участвовать ни в одной из встреч во время шестимесячного председательства Венгрии, которое продлится до конца года, что вызвало возмущение Будапешта. Встречи министров иностранных дел и обороны ЕС пройдут на этой неделе в Брюсселе вместо Будапешта после того, как глава дипломатической службы ЕС перенес место собрания.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com