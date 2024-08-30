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В центре Бобруйска есть дом с «блатной» славой: там продают весьма необычную квартиру

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  • 30.08.2024, 15:13
  • 1,872
В центре Бобруйска есть дом с «блатной» славой: там продают весьма необычную квартиру

Ранее там размещали местных чиновников и начальников.

В Бобруйске продается весьма необычная недвижимость — пятикомнатная квартира с сауной. Дом, где расположено жилье, построен в 80-е годы прошлого столетия и считался «блатным», там размещали местных чиновников и начальников, пишет zerkalo.io.

Пятикомнатная квартира продается в доме № 41 на улице Горького в Бобруйске. Эта пятиэтажка была построена в 1984 году. Дом кирпичный, выполнен по улучшенному проекту.

Недвижимость, выставленная на продажу, находится на восьмом этаже. Ее общая площадь — 126 м², в том числе кухня — более 14 «квадратов». Есть два застекленных балкона и два санузла. В квартире есть собственная сауна.

Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. Отмечается, что есть видеодомофон и сигнализация.

Летом прошлого года квартиру продавали за 284 515 рублей или 89 000 долларов. Сегодня в объявлении сообщается, что о цене надо договариваться.

«Квартиры здесь получали многие бобруйские чиновники, начальники»

Про дом № 41 на улице Горького в райцентре рассказывал «Вечерний Бобруйск». Издание отмечало, что этот объект проектировали минские архитекторы. Он внешне отличается от того, что привыкли видеть местные жители: выносные лоджии, двухэтажные торговые блоки, двухъярусные квартиры на верхних этажах, впервые появившиеся незадымляемые (наружные) лестничные клетки, отсутствие проходных комнат (если сравнивать с послевоенным жильем), а также и высота — дом в самом центре города стоит на искусственной насыпи.

Люди получали квартиры в этом доме бесплатно, в рамках жилищной политики того времени. Среди жильцов были и многодетные семьи, и семьи пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Одна из жительниц дома ранее рассказывала, что в 1980-е квартиры здесь считались «блатными», их получали многие бобруйские чиновники, начальники. Семья женщины жила на 9-м этаже в двухъярусной квартире. На первом этаже у них располагался зал, кухня, туалет и кладовка, на втором — две комнаты и ванная. Своим жилье они были довольны.

Однако, жильцы отмечали, что их дом очень «подвижен», что мешает при ремонте и может послужить причиной серьезных проблем в будущем, вплоть до признания его аварийным. Проблема в подземной реке, протекающей под домом и школой № 6.

— Несколько лет назад эта река утащила под землю целую акацию в школьном дворе, — вспоминала местная жительница.

Одна многодетная семья была вынуждена переехать из дома № 41 в другой из-за появившейся трещины в стене. И еще про дом говорили, что он «болен оспой» — с фасада падала плитка.

В 2006 году дом № 41 отремонтировали к республиканским «Дожинкам».

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