Проиграет ли Путин вторую войну за Телеграм? 6 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

30.08.2024, 15:19

3,912

Павел Дуров

За Дурова взялись профессионалы, и не только французские.

Это уже вторая война за Телеграм. И первую Путин выиграл. Правда, он не хвастался той победой. Кремлю было важно, чтобы Павел Дуров и его Телеграм сохранили имидж неподконтрольных Кремлю.

Для того и была придумана легенда о Дурове-либертарианце, бескомпромиссном борце за свободу слова. Дескать, Кремль воевал против Телеграма, но все эти попытки, включая пресловутый закон Яровой, оказались безуспешными.

Но не было никакой войны Кремля против Телеграма. Кремль всегда вел войну не против Телеграма, а за него. Путин никогда не имел целью уничтожить Телеграм. Наоборот, он был нужен Путину целым и невредимым, максимально популярным и влиятельным, потому что тот хотел использовать мессенджер для своих специфических нужд.

Зачем появился Телеграм

О Дурове можно говорить уверенно: он не борец и никогда им не был. Создав «ВКонтакте», он послушно выполнял требования Роскомнадзора. Фактически сеть «ВКонтакте» была инструментом ФСБ для контроля над россиянами и заодно над украинцами (до 2017 года, когда сеть была заблокирована в Украине).

Дуров создал Телеграм в 2013 году, в апреле 2014-го покинул пост гендиректора «ВКонтакте», продал свою долю в этой компании и уехал из страны со словами: «Нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями».

Конечно, было бы преувеличением говорить, что Телеграм был придуман в качестве нового «троянского коня» для украинского информпространства. Замысел был более глобальным: создать «троянского коня» также и для Европы, США и вообще для любых стран, где Путин собирался продвигать свои интересы путем инспирирования массовых беспорядков.

Можно предположить, что первоначальные планы Дурова были совсем иными: создать мессенджер, который обрел бы популярность во всем мире, и с его помощью стать независимым глобальным игроком. Но даже если Дуров хотел таким образом вырваться из-под опеки ФСБ, вряд ли это входило в планы Кремля.

Как Путин выиграл первую войну за Телеграм

В апреле 2024 г. Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что он избегает посещения России: «Я путешествую по тем местам, в которых уверен, что они соответствуют нашим ценностям и тому, что мы делаем. Я не посещаю крупные геополитические державы, такие как Китай, Россия или даже США».

Но это не более чем легенда для доверчивых юзеров. 27 августа вышло сразу два расследования о поездках Дурова в Россию. «Важные истории», зарегистрированные в Латвии, рассказали, что «Дуров более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год». Одновременно украинский расследователь Ярослав Ажнюк опубликовал на «Украинской правде» большой текст о том, что за тот же период «Дуров тайно ездил в Россию более 60 раз».

Точнее, этот период разбивается на три этапа: 2015-2017 (частые поездки), 2018-2019 (нет поездок), 2020-2021 (снова частые поездки).

«Дуров приезжал в Россию по многу раз в год в 2015–2017 годах и в 2020–2021 годах. Исключением стал только период, когда Кремль объявил войну Телеграму и безуспешно пытался его блокировать», – пишут «Важные истории». По их данным, как и по данным Ажнюка, в конце декабря 2017 г. миллиардер уехал из родного Петербурга на поезде в Финляндию и в следующий раз вернулся в Россию в июне 2020 г.

Итак, вопреки легенде о том, что Дуров в апреле 2014 г. «порвал с Россией», он многократно туда ездил – спокойно и без преследований со стороны российских властей, но втайне от широкой публики – вплоть до декабря 2017 г.

Сотрудничал ли он тогда с Кремлем? Повторим, он никогда не был борцом за свободу слова и против тоталитаризма. И сотрудничал он не только с Кремлем, но и с тоталитарным режимом в Иране. В декабре 2017 г. сам Дуров объявил, что Telegram заблокировал канал amadnews, который использовался протестующими в Иране. Об этом Дурова попросил министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми. У канала было более 1,4 млн подписчиков.

Что случилось между Дуровым и Кремлем в 2018 году? Может быть, Путин захотел большего контроля над мессенджером. Или Кремль и Дуров не договорились по финансовым вопросам. Или два партнера просто разыграли спектакль для публики.

Важен результат: у всех отложилось в памяти, что российские власти два года пытались заблокировать Телеграм, а потом отказались от этих попыток – якобы потому, что убедились в их безнадежности.

И это затем многократно использовалось всеми «адвокатами» Телеграма в Украине: видите, даже в России не смогли заблокировать Телеграм, и закон Яровой не помог. Большинство этих «адвокатов», конечно, были для Кремля «полезными идиотами», но некоторые, наверное, работали не бесплатно. Результатом этой «адвокации» стало то, что в Украине до сих пор не принят закон, расширяющий возможности государства влиять на Телеграм с целью блокирования каналов, которыми пользуется российская армия и кремлевская агентура.

На самом же деле Кремль отказался от попыток заблокировать Телеграм просто потому, что обо всем договорился с Дуровым. «Важные истории» и Ярослав Ажнюк обнародовали доказательства того, что Дуров был в России 18 июня 2020 г., когда Роскомнадзор внезапно выпустил заявление о прекращении блокировки мессенджера в России по согласованию с Генпрокуратурой: «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Подтверждение того, что блокировка была всего лишь рекламной акцией, дал сам Дуров. «База пользователей Телеграма в России не уменьшилась – на самом деле, она удвоилась с 2018 года», – похвастался он 22 июня 2020 г.

Вылетев из Санкт-Петербурга 18 июня 2020 г., следующие два дня Дуров провел в Белграде. Из России он приехал с миллиардом долларов, чтобы выплатить долги инвесторам его криптовалюты TON. По мировому соглашению, подписанному в Белграде, Дуров, как сообщают «Важные истории», «взял на себя обязательство незамедлительно вернуть инвесторам $1,193 млрд, выплатить еще $30,6 млн в течение трех лет, заплатить в США штраф $18,5 млн и информировать Штаты о своих планах по выпуску криптоактивов. Уже 20 июня Дуров прилетел обратно в Питер и жил между Россией, ОАЭ и Европой почти до начала полномасштабной войны в Украине». Сейчас у него тройное гражданство: России, ОАЭ и Франции.

Итак, итогом первой войны за Телеграм стало то, что Кремль укрепил контроль над популярным мессенджером и притом обеспечил ему глобальный пиар. Сотни миллионов юзеров уверовали, что Телеграм – это безопасная и независимая площадка, которая оказалась не по зубам даже Путину.

К чему приведет вторая война за Телеграм

Арест Дурова в Париже – это начало второй войны за Телеграм. Как и первая, это война именно за Телеграм, а не против него. И в этой войне, как и в первой, Дуров – не борец.

Неважно, почему он прилетел в Париж: был уверен в своей безопасности или же захотел сдаться французской полиции. Важен конечный результат. А он, скорее всего, будет заключаться в том, что Дуров и Телеграм теперь будут внимательнее относиться к требованиям Парижа.

Дуров был арестован в рамках расследования, которое охватывает 12 преступлений. Их список французская прокуратура обнародовала 26 июня. Как выяснила газета Liberation, наибольшее наказание – 10 лет тюрьмы – грозит по двум пунктам: «соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или передаче наркотиков» и «отмывание преступлений или правонарушений организованной группы».

Примечательно, что Кремль не стал изображать из себя борца с организованной преступностью и не выступил со злорадной поддержкой Парижа: вот видите, мы же предупреждали, что Телеграм – это инструмент мафии. Вместо этого представитель МИД РФ Захарова заявила, что «официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова». Ту же песню о надругательстве над свободой слова запели друзья Кремля.

Примечательно и другое. В защиту Дурова не выступил ни один честный и порядочный человек. И дело тут не только в том, что претензии Парижа к Телеграму выглядят обоснованными. Дело еще и в репутации Дурова.

Некоторые «не такие русские» прямо называют Дурова пособником Путина как в репрессиях внутри России, так и в войне против Украины.

«Телеграм и Дуров УЖЕ прекрасно кооперируются с властями, когда речь касается политики, – подчеркивает председатель Anti-Corruption Foundation Мария Певчих. – Поэтому давайте тоже поумерим пыл со всеми этими аргументами про Дурова-борца. Когда ему надо, он ПРЕКРАСНО сотрудничает со спецслужбами, в том числе российскими».

Свежий пример приводит руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин. Поскольку это напрямую касается роли Дурова и его Телеграма в российской войне против Украины, позволим себе дать большую цитату:

«В середине сентября прошлого года хорошо знакомые нам смельчаки запустили при нашей поддержке инсайдерский проект «Сливы». С самыми настоящими сливами. С публикацией шок-контента для ФСБ и Генштаба – с деанонимизацией соучастников военных преступлений, списками экипажей бомбардировщиков Ту-22М3, данными личного состава Главного опер.управления ФСИН, подробностями ЧП с сотрудниками контрразведки из Управления «М» ФСБ России и т.д., и т.п. За считанные дни на «Сливы» с середины сентября (старт канала 14.09.23) подписались более 10,000 подписчиков, 26 сентября уже более 18,000, и было видно, что канал имеет все перспективы стать ведущим по теме сливов и инсайдов изнутри путинской системы. Но уже 28 сентября Телеграм без объяснения причин и права на обжалование снёс «Сливы», и десятки сенсационных публикаций оказались удалены. И потому особенно смешно встречать сейчас натужные всхлипы и возгласы о свободе слова от российских чиновников и говорящих голов роспропаганды».

Поскольку за Дурова взялись профессионалы (возможно, не только французские, но и американские), то сомнительно, чтобы у Путина получилось выиграть вторую войну за Телеграм. Мессенджер будет жить, но уже не по кремлевским, а по цивилизованным правилам. Как это будет оформлено юридически – вопрос скучный и второстепенный. В любом случае, вряд ли Дуров и прокуроры сейчас поделятся с прессой всеми подробностями.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com