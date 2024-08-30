«Подняла голову и в 20 метрах от себя увидела медведицу» 7 30.08.2024, 15:32

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Как минчанка нарвалась в лесу на трех медведей.

Обычный поход за грибами едва не закончился настоящей трагедией. В июле минчанка Ольга вместе с семьей отправилась собирать лисички в Крупский район и увидела трех медведей. Сейчас о той встрече девушка рассказывает с улыбкой, но тогда ей точно было не до смеха, пишет «Онлайнер».

«Подняла голову и в 20 метрах от себя увидела медведицу»

Ольга рассказывает, что время от времени вместе с мужем ездит собирать грибы. Места выбирают разные, но в тот день решили съездить в Крупский район.

— Сначала шла по лесу вместе с сыном, но затем мы разделились. Грибов в тот раз было мало, поэтому я все время смотрела вниз, чтобы ничего не пропустить, — вспоминает Ольга. — В какой-то момент я подняла глаза и примерно в 20 метрах от себя, в овражике, увидела шевелящуюся кучу и от неожиданности ойкнула. Подумала, что кабаны, но тут из пушистой массы ко мне повернулась медвежья голова. Оказалось, что это медведица, рядом с которой были медвежата. Я их, судя по всему, разбудила.

Девушка поначалу хотела убежать, но подумала, что это только больше привлечет внимание медведицы.

— Тут я увидела, что медвежата убежали прочь, а сама медведица несется на меня. Что было делать? Во-первых, подумала, что мне хана, а во-вторых, начала вспоминать рекомендации. Так я и думала, стоя на месте и даже забыла про свой нож на поясе. Медведица подбежала и встала на задние лапы. С моим ростом в 168 см она была выше меня на голову. В итоге я просто расставила руки и инстинктивно заорала, вложив в крик всю свою мощь. Медведица, судя по всему, такому удивилась и побежала за медвежатами.

Аккуратно оглядываясь, я побежала с этого места. Параллельно звонила мужу, но у него постоянно было занято. Оказалось, ему набирал сын — он услышал мой дикий вопль. Как он позже сказал, крик был похож на вопль из фильма ужасов. Ну а муж сказал, что любой дикий зверь убегает, если слышит человека.

Ольга говорит, что ей повезло: она отделалась лишь испугом. «Приехали домой, отметили шампанским мой второй день рождения, и все было отлично», — вспоминает девушка.

Название местности, где встретила медведя, Ольга не запомнила. В памяти сохранилась лишь деревня Прошика, мимо которой семья ехала в грибы. Журналистам удалось поговорить с егерем расположенного в этом районе заказника «Селява». Мужчина сказал, что конкретно в этой местности медведей никогда не встречал, но в Крупском районе они водятся, и пресса в текущем году об этом уже писала.

«Если встретил медведя, нужно говорить басом и медленно отходить назад»

Случаи, когда белорусы неожиданно встречали медведей в лесу, хорошо известны. В 2023-м мы писали о том, как жительница Боровлян увидела медведя просто во время прогулки по лесу рядом с жилым массивом. В том же году медведей встречали в Логойском районе, в Колодищах...

Вопрос, как себя нужно в таких случаях, мы задали старшему научному сотруднику Березинского биосферного заповедника, магистру естествознания Александру Раку.

— Если встретил медведя, действительно нужно говорить. Только не тонким писклявым голосом, а басом. Кроме этого, нужно по своим следам аккуратно уходить назад, — говорит Александр. — Но самый идеальный вариант — избежать встречи с медведем. Чтобы ее не случилось, нужно обозначать себя шумом: хлопать в ладоши или свистеть. Так животное тебя услышит и уйдет.

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