Фон дер Ляйен в Праге ответила на фейковые «мирные инициативы» Орбана 3 30.08.2024, 15:40

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Глава Еврокомиссии впервые после своего утверждения в должности выступила с публичной речью.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей первой публичной речи после переутверждения в должности объяснила, почему призывы Орбана о прекращении боевых действий в Украине неправильны, сообщает «Европейская правда».

Урсула фон дер Ляйен, выступившая на открытии международной конференции GLOBSEC, которая впервые проводится в Праге, подчеркнула, что впервые после своего утверждения в июле президентом ЕК на следующие пять лет выступает с публичной речью, и поэтому это ее выступление особенно важно. Президент начала его с войны против Украины как ключевого события на европейском континенте.

В своей речи фон дер Ляйен в очередной раз признала ошибку Западной Европы, которая долгое время недооценивала предупреждения об агрессивной политике Путина. «Вы так долго говорили нам о России... Что ж, нам надо было лучше слышать Центральную и Восточную Европу», – отметила она.

Впрочем, президент ЕК, не называя Виктора Орбана по имени, жестко раскритиковала политику его и официальной Венгрии.

«Будете ли вы возлагать на венгров вину за российское вторжение 1956 года? Или за вторжение в Чехию в 1964-м?» – упрекнула она.

Фон дер Ляйен остановилась на так называемых «мирных инициативах» Орбана, который призывает прекратить боевые действия и выступает против поставок Украине оружия для обороны.

«Те, кто говорят, что они «за мир» – на самом деле выступают за умиротворение агрессора и за покорение Украины... Кое-кто много концентрируется на простом прекращении боевых действий. Мир – это не просто отсутствие войны. Мир – это когда война невозможна и не нужна», – подчеркнула она.

«Суверенитет ни в одном языке не является синонимом оккупации», – добавила глава ЕК.

Как известно, сразу же после начала венгерского председательства премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в «миротворческое турне», в том числе в Москву; в Евросоюзе отмежевались от его действий и отметили, что Орбан в этих поездках представляет только свою страну.

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