Правительство выкупает долги фирмы приближенного к Лукашенко бизнесмена 30.08.2024, 15:51

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Речь идет о частной фирме.

Правительство распорядилось, чтобы Агентство по управлению активами выкупило долги частной строительной компании «МК Атмосфера капитал» перед одним из банков, заметило «Зеркало».

Это частная фирма. Одним из ее собственников является Павел Белый — миллионер, владелец строительной компании «Тапас» и бывший участник хоккейной команды Лукашенко. Вторым владельцем компании называется фирма «Фифти Файв», которая также принадлежит Павлу Белому. Таким образом, он фактически полностью контролирует «МК Атмосфера капитал».

В 2021-м эта компания заняла у «Белвнешэкономбанка» 4 миллиона долларов. На дату приобретения Агентством по управлению активами задолженность по этому займу составляет 11,4 миллиона рублей. Однако государственная структура выкупит этот кредит с дисконтом в 50% и заплатит 4,83 миллиона рублей. Окончательный срок выплат — 30 апреля 2026 года.

Между тем Агентство по управлению активами создавалось в 2016 году для приобретения займов сельскохозяйственными предприятиями перед банками. На сайте агентства о его деятельности говорится, что она "направлена на создание условий для комплексного реформирования и финансового оздоровления сельскохозяйственного производства".

В СМИ появлялись сообщения, что последние годы в компании «Тапас» дела обстоят не очень хорошо. Писали даже о крупном финансовом кризисе, который переживает фирма. В июле 2023-го появлялись сведения о задержании Павла Белого в связи с «претензией финансовых органов».

Тогда он провел за решеткой три дня. Предполагается, что финансовый кризис «Тапаса» связан с тем, что Белый покинул хоккейную команду Лукашенко.

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