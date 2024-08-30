В Сети показали малоизвестный пикап Mazda с необычным двигателем 30.08.2024, 16:04

Настоящий уникум.

Mazda прославилась своими спортивными моделями с роторно-поршневыми двигателями Ванкеля. Однако не все знают, что такие моторы ставили и на более утилитарные авто. 50 лет назад дебютировал первый и единственный в мире роторный пикап. О нем рассказали на сайте Motor1 (перевод - «Фокус»).

Mazda Rotary Pick-up, также известный, как REPU (Rotary Engine Pick-up — пикап с роторным двигателем) создавали в начале 70-х, в первую очередь, для американского рынка. Модель позиционировали, как более спортивную молодежную альтернативу традиционным компактным пикапам.

В основе авто лежал стандартный пикап Mazda B Series, который оснастили 1,3-литровым двухроторным двигателем мощностью 135 л. с. Автомобиль был быстрее "одноклассников" — разгонялся до 100 км/ч за 9 с и развивал 160 км/ч.

Mazda REPU презентовали в 1974 году и оригинальное авто нашло поклонников среди молодежи. Особенно его облюбовали серферы и гонщики, ведь пикап подходил для перевозки снаряжения или буксировки гоночной машины на прицепе. К тому же, молодых водителей привлекали бодрый высокооборотный двигатель и качественный салон.

Именно в США за первый год продали больше всего Mazda Rotary Pick-up — 14 336. Однако именно тогда начался топливный кризис, который не дал развить успех. Авто со средним расходом бензина 14,3 л/100 км резко потеряло в популярности. К тому же, двигатель Ванкеля оказался ненадежным.

Не помогла даже победа в круглосуточном ралли SCCA Mojave. Выпуск Mazda Rotary Pick-up пришлось приостанавливать из-за того, что на складах дилеров скопилось немало непроданных пикапов. В 1976 году реализовали всего 632 авто, поэтому через год производство роторной модели прекратили. Mazda REPU так и остался единственным в истории пикапом с двигателем Ванкеля.

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