закрыть
30 августа 2024, пятница, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети показали малоизвестный пикап Mazda с необычным двигателем

  • 30.08.2024, 16:04
В Сети показали малоизвестный пикап Mazda с необычным двигателем

Настоящий уникум.

Mazda прославилась своими спортивными моделями с роторно-поршневыми двигателями Ванкеля. Однако не все знают, что такие моторы ставили и на более утилитарные авто. 50 лет назад дебютировал первый и единственный в мире роторный пикап. О нем рассказали на сайте Motor1 (перевод - «Фокус»).

Mazda Rotary Pick-up, также известный, как REPU (Rotary Engine Pick-up — пикап с роторным двигателем) создавали в начале 70-х, в первую очередь, для американского рынка. Модель позиционировали, как более спортивную молодежную альтернативу традиционным компактным пикапам.

В основе авто лежал стандартный пикап Mazda B Series, который оснастили 1,3-литровым двухроторным двигателем мощностью 135 л. с. Автомобиль был быстрее "одноклассников" — разгонялся до 100 км/ч за 9 с и развивал 160 км/ч.

Mazda REPU презентовали в 1974 году и оригинальное авто нашло поклонников среди молодежи. Особенно его облюбовали серферы и гонщики, ведь пикап подходил для перевозки снаряжения или буксировки гоночной машины на прицепе. К тому же, молодых водителей привлекали бодрый высокооборотный двигатель и качественный салон.

Именно в США за первый год продали больше всего Mazda Rotary Pick-up — 14 336. Однако именно тогда начался топливный кризис, который не дал развить успех. Авто со средним расходом бензина 14,3 л/100 км резко потеряло в популярности. К тому же, двигатель Ванкеля оказался ненадежным.

Не помогла даже победа в круглосуточном ралли SCCA Mojave. Выпуск Mazda Rotary Pick-up пришлось приостанавливать из-за того, что на складах дилеров скопилось немало непроданных пикапов. В 1976 году реализовали всего 632 авто, поэтому через год производство роторной модели прекратили. Mazda REPU так и остался единственным в истории пикапом с двигателем Ванкеля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин