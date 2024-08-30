В одной из областей Беларуси объявили красный уровень опасности 30.08.2024, 16:16

Причем сразу на три дня.

Красный уровень опасности сразу на три дня объявили в Гомельской области, сообщает Белгидромет Минприроды.

«31 августа — 2 сентября на большей части территории Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 31 августа погоду в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14…+19°С, местами +11…+13°С; максимальная днем составит от +26°С по северо-западу до +33°С по югу Беларуси.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

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