закрыть
30 августа 2024, пятница, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одной из областей Беларуси объявили красный уровень опасности

  • 30.08.2024, 16:16
В одной из областей Беларуси объявили красный уровень опасности

Причем сразу на три дня.

Красный уровень опасности сразу на три дня объявили в Гомельской области, сообщает Белгидромет Минприроды.

«31 августа — 2 сентября на большей части территории Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 31 августа погоду в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14…+19°С, местами +11…+13°С; максимальная днем составит от +26°С по северо-западу до +33°С по югу Беларуси.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин