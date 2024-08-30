Россия атаковала многоэтажку в Харькове 3 30.08.2024, 16:21

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Среди жертв есть ребенок.

Сегодня, 30 августа, россияне обстреляли ряд районов Харькова управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Известно о четырех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Россияне ударили по центральной части города, по гражданской инфраструктуре.

Враг попал по 12-ти этажному жилому дому, в результате чего произошел пожар.

По состоянию на сейчас известно о трех погибших.

- В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены, - написал Терехов.

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