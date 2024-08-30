Минский ТЮЗ лишился одной из главных звезд

Минский ТЮЗ лишился одной из главных звезд2
- 30.08.2024, 16:34
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Театром сейчас руководит вдова Макея.
Актриса Вера Кавалерова ушла из Республиканского театра юного зрителя, директором которого работает Вера Полякова-Макей, вдова экс-министра иностранных дел Владимира Макея. Информация об этом появилась в социальных сетях коллектива, пишет zerkalo.io.
Официальная причина ухода — состояние здоровья. В то же время на сайте театра указано, что она занята в восьми спектаклях и планировала выходить на сцену после открытия сезона.
Вера Кавалерова работала в ТЮЗе с 1985 года. В 1991-м ей присвоили звание заслуженной артистки Беларуси.