Polіtico: Путин, деньги и оружие заставляют Швейцарию пересмотреть свой нейтралитет 3 30.08.2024, 16:38

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По словам экспертов, нейтралитет Швейцарии относительно войны в Украине повлиял на продажу оружия.

Швейцария не хочет участвовать в войнах, однако «любит зарабатывать деньги». Поэтому столкновение между этими ценностями и опасения, что российский диктатор Путин представляет угрозу для всей Европы, заставляет страну переосмыслить свою оборонную позицию, пишет Politico (перевод — unian.net).

В одном из отчетов, на который ссылается издание, группа экспертов советует правительству страны, которая придерживается нейтралитета с 1515 года, работать над созданием «общей оборонной способности» с ЕС и НАТО.

- После нападения России на Украину нейтралитет снова стал предметом политических дебатов, как дома, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с требованием прояснить свою позицию растет, - говорится в докладе, который призывает к пересмотру политики нейтралитета.

В издании отмечают, что одним из многих факторов является то, как нейтралитет Швейцарии повлиял на продажу оружия; другим - как лучше защитить страну, которая окружена двумя группировками, к которым она не принадлежит.

- Потенциальный переворот в политике является еще одним признаком того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году меняет ландшафт безопасности Европы. Неспровоцированное нападение побудило Швецию и Финляндию отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО, - напомнили в материале.

Кроме того, эксперты, которые готовили отчет, среди которых дипломаты, чиновники, бывший глава швейцарской армии и бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, показали свои выводы министру обороны и безопасности Швейцарии Виоле Амхерд, которая также является президентом Конфедерации на период до 2024 года. Такие рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии до 2025 года.

В Politico подчеркнули, что Берн запрещает продажу оружия странам, которые находятся в состоянии войны, поэтому это повлияло на отношения с другими странами, которые хотят отправить в Украину оружие, которое может включать швейцарские компоненты.

- Запрет на реэкспорт должен быть отменен, - отмечают авторы отчета.

Также эксперты намерены укрепить швейцарскую оружейную промышленность посредством активизации офсетной политики и получения доступа к программам вооружений ЕС и НАТО.

В отчете также говорится о том, чтобы военные расходы достигли 1% ВВП к 2030 году. Сейчас Швейцария тратит на оборону 0,76 % ВВП - это гораздо меньше, чем любой член НАТО, кроме Исландии, у которой нет армии.

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