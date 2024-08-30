РФ вернула в Беларусь полтонны ветпрепаратов 1 30.08.2024, 16:50

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Дело в накладных.

В Брянской области задержали микроавтобус, который перевозил ветеринарные препараты белорусского производства. Общий вес груза — 470 кг, рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что груз сопровождался международными товарно-транспортными накладными, по которым препараты везли в Татарстан и Белгородскую область.

В то же время проверка показала, что на товар нет необходимых сертификатов, а часть препаратов отсутствует в Реестре зарегистрированных ветеринарных препаратов Беларуси.

После завершения разбирательства все ветеринарные препараты вернули на белорусскую территорию.

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