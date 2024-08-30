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Военный обозреватель предположил, будет ли украинская баллистика доставать до Москвы

  • 30.08.2024, 17:12
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Военный обозреватель предположил, будет ли украинская баллистика доставать до Москвы
Давид Шарп

Украинская ракета станет ответом на российский «Искандер-М».

Украина создает собственную баллистическую ракету. Она станет ответом на российский «Искандер-М». По разным оценкам, ее дальность примерно составляет от 500 до 700 километров.

Такие сложные ракетные технологии имеют несколько стран в мире, в частности Соединенные Штаты, Турция, Китай, Израиль, Индия, Иран, Северная и Южная Корея, Россия, а теперь, вероятнее всего, и Украина. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал «24 Каналу», что производство собственных ракет крайне важно, это приоритетное направление.

- По моим оценкам, делать ракету, которая не достает и не угрожает Москве, было бы нецелесообразно. Я предполагаю что дальность поражения примерно 500 – 700 километров, – заметил военный обозреватель.

Ракета близка к боевой готовности

Важно, что у Украины было основание баллистической ракеты – проект "Гром". К сожалению, до полномасштабного вторжения разработка этой ракеты не была приоритетом для Украины.

- Насколько я слышал, то ракета близка к боевой готовности. Возможно, ближайшие месяцы экземпляр будет готов для оперативного использования, – сказал Шарп.

По его словам, когда мы обсуждаем значение такого рода оружия, то все сводится к характеристикам и количеству. Россия способна изготавливать "Искандеры" не более нескольких десятков в месяц. Предположить, что Украина сможет в условиях войны, в условиях производства с нуля производить в месяц несколько ракет такого типа, то это очень оптимистичная оценка.

- Как мы видим несколько десятков ракет не решают судьбу войны, однако даже несколько ракет с высокими боевыми характеристиками дадут Украине новые возможности, в частности по поражению отдельных объектов, которые сейчас недоступны, – добавил военный обозреватель.

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