Военный обозреватель предположил, будет ли украинская баллистика доставать до Москвы 30.08.2024, 17:12

1,476

Давид Шарп

Украинская ракета станет ответом на российский «Искандер-М».

Украина создает собственную баллистическую ракету. Она станет ответом на российский «Искандер-М». По разным оценкам, ее дальность примерно составляет от 500 до 700 километров.

Такие сложные ракетные технологии имеют несколько стран в мире, в частности Соединенные Штаты, Турция, Китай, Израиль, Индия, Иран, Северная и Южная Корея, Россия, а теперь, вероятнее всего, и Украина. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал «24 Каналу», что производство собственных ракет крайне важно, это приоритетное направление.

- По моим оценкам, делать ракету, которая не достает и не угрожает Москве, было бы нецелесообразно. Я предполагаю что дальность поражения примерно 500 – 700 километров, – заметил военный обозреватель.

Ракета близка к боевой готовности

Важно, что у Украины было основание баллистической ракеты – проект "Гром". К сожалению, до полномасштабного вторжения разработка этой ракеты не была приоритетом для Украины.

- Насколько я слышал, то ракета близка к боевой готовности. Возможно, ближайшие месяцы экземпляр будет готов для оперативного использования, – сказал Шарп.

По его словам, когда мы обсуждаем значение такого рода оружия, то все сводится к характеристикам и количеству. Россия способна изготавливать "Искандеры" не более нескольких десятков в месяц. Предположить, что Украина сможет в условиях войны, в условиях производства с нуля производить в месяц несколько ракет такого типа, то это очень оптимистичная оценка.

- Как мы видим несколько десятков ракет не решают судьбу войны, однако даже несколько ракет с высокими боевыми характеристиками дадут Украине новые возможности, в частности по поражению отдельных объектов, которые сейчас недоступны, – добавил военный обозреватель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com