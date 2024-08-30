В минских Дроздах почти за $1,4 миллион продают дом в стиле «дорого» 30.08.2024, 17:51

Но идеальным его состояние не назовешь.

В коттеджном микрорайоне Дрозды, где живут приближенные к Лукашенко люди, выставили на продажу недвижимость — участок с трехуровневым домом. За жилье хотят получить почти 1,4 млн долларов.

«Зеркало» посмотрело, что из себя представляет этот объект.

Жилье находится на улице Даровская, 23. Это трехуровневый дом, он занимает почти 244 «квадрата». В строении два входа — из гаража и дома. К дому прилагается участок площадью 7,22 сотки.

Коттедж был построен в 2007 году, он сделан из газосиликатных блоков, а крыша покрыта металлочерепицей. Стены с фасада утеплены, оштукатурены и окрашены. Жилая площадь составляет почти 98 «квадратов», кухня — чуть больше 32 «квадратов».

На первом этаже размещены кухня, три изолированные комнаты, гараж на два автомобиля. На втором — кухня, три изолированные комнаты и терраса, которая занимает почти 12 «квадратов». В доме есть два санузла.

Сообщается, что в доме выполнен евроремонт. Однако, глядя на фото, интерьер современным не назовешь.

Дом оборудован автономной системой отопления и горячего водоснабжения (есть газовый котел и бойлер). Канализация — центральная.

Придомовой участок находится в частной собственности. Он по всему периметру огорожен забором из металлопрофиля с откатными воротами. Есть сад с плодоносящими деревьями и кустарниками.

Недвижимость продают за 4 393 092 рубля или 1 380 000 долларов.

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