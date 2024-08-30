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Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США

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  • 30.08.2024, 18:17
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Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США

Она пообещала, что в ее администрации будет республиканец.

Вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью в роли кандидата в президенты от демократов. Разговор в основном касался внутриамериканских тем. Текстовую версию беседы с журналистами 30 августа опубликовал CNN.

По словам Харрис, приоритетом ее работы станет «укрепление и поддержка среднего класса». В частности, ее команда будет заниматься налоговыми льготами и инициативами по строительству жилья.

Она также подтвердила приверженность политике действующего главы государства Джо Байдена по важным для американцев вопросам.

Харрис также заявила о намерении включить в свой кабинет представителя республиканцев, подчеркнув важность разнообразия мнений при принятии решений. Она отметила, что американцам было бы полезно, если бы в ее правительстве был представитель другой партии, хотя конкретной кандидатуры пока нет.

На упреки оппонента, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по поводу ее расовой принадлежности Харрис ответила коротко: «То самое старое шоу. Следующий вопрос, пожалуйста».

Спрашивали Харрис и об иммиграции. Политик подчеркнула важность соблюдения законов и заявила, что она «единственная из кандидатов, кто имел опыт преследования транснациональных преступных организаций как генеральный прокурор».

Говоря о внешней политике, Харрис уделила внимание отношениям с Израилем, заявив, что и дальше будет оказывать ему оборонную помощь. Она отметила необходимость прекращения боевых действий и достижения соглашения по освобождению заложников, оставаясь сторонницей поиска решения для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об Украине и ее дальнейшей поддержке кандидат в президенты США не сказала ничего.

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