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Результаты жеребьевки Лиги конференций: минское «Динамо» сыграет с варшавской «Легией»

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  • 30.08.2024, 18:20
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Результаты жеребьевки Лиги конференций: минское «Динамо» сыграет с варшавской «Легией»

Футбольный турнир пройдет в обновленном формате.

УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги конференций, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

По ее итогам определились соперники минского «Динамо», которое угодило в 6-ю, последнюю корзину. «Бело-голубые» проведут по матчу с одной командой из каждой корзины.

Вот кто будет соперниками команды Вадима Скрипченко:

1. «Копенгаген» (Дания) (дома)

2. «Легия» (Польша) (в гостях)

3. ХИК (Финляндия) (в гостях)

4. «Хартс» (Шотландия) (дома)

5. «Панатинаикос» (Греция) (в гостях)

6. «Ларн» (Северная Ирландия) (дома)

Календарь турнира станет известен в субботу, 31 августа.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.

Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».

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