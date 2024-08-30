Результаты жеребьевки Лиги конференций: минское «Динамо» сыграет с варшавской «Легией»2
- 30.08.2024, 18:20
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Футбольный турнир пройдет в обновленном формате.
УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги конференций, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.
Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.
По ее итогам определились соперники минского «Динамо», которое угодило в 6-ю, последнюю корзину. «Бело-голубые» проведут по матчу с одной командой из каждой корзины.
Вот кто будет соперниками команды Вадима Скрипченко:
1. «Копенгаген» (Дания) (дома)
2. «Легия» (Польша) (в гостях)
3. ХИК (Финляндия) (в гостях)
4. «Хартс» (Шотландия) (дома)
5. «Панатинаикос» (Греция) (в гостях)
6. «Ларн» (Северная Ирландия) (дома)
Календарь турнира станет известен в субботу, 31 августа.
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Финал Лиги конференций пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.
Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».