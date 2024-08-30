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На дорогах Беларуси продлены сезонные ограничения

  • 30.08.2024, 18:37
На дорогах Беларуси продлены сезонные ограничения

Из-за жары.

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили о продлении сезонных ограничений нагрузок на республиканских дорогах из-за жары.

Сохранение устойчивой высокой дневной температуры свыше +25 градусов стало причиной продления сезонных ограничений на трассах. В Минтрансе пояснили, что принимаемые меры позволят обеспечить сохранность республиканских автодорог.

В связи с этим автодоры примут соответствующие решения о продлении временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин (ст.19 Закона о дорожном движении от 5 января 2008-го).

— Информация будет размещена на официальных сайтах автодоров, — прокомментировали в Минтрансе.

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