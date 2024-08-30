В США создали программу, позволяющую за минуту наводить дроны на цель 1 30.08.2024, 18:44

Shrike использует технологию искусственного интеллекта.

Армейская фабрика ПО США разработала новое программное обеспечение Shrike для беспилотников. Оно сокращает время наведения на цель до 1 минуты.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Shrike в своей работе использует технологию искусственного интеллекта. Именно она позволяет распознавать цели благодаря ограниченной информации. Система собирает данные и автоматически создает запрос на открытие огня. А уже пользователь может одобрить или отклонить.

Когда дрон завершает миссию, может просканировать территорию, провести оценку повреждений в бою и сгенерировать еще одну огневую миссию.

Впервые Shrike продемонстрировала 2-я бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США. Во время презентации солдаты управляли дроном и прикрепленным к нему устройством с ПО. Они пролетали над автопарком и сканировали его.

Как рассказал командующий 101-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Бретт Сильвия, благодаря первому сканированию во время повторного полета можно обнаружить скрытые и замаскированные транспортные средства и определить их тип.

По данным издания, военным США обычно необходимо от пяти до восьми минут для идентификации и наведения снарядов на цель. Но новое ПО уменьшило это время до минуты.

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