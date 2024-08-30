В США создали программу, позволяющую за минуту наводить дроны на цель

В США создали программу, позволяющую за минуту наводить дроны на цель1
- 30.08.2024, 18:44
Shrike использует технологию искусственного интеллекта.
Армейская фабрика ПО США разработала новое программное обеспечение Shrike для беспилотников. Оно сокращает время наведения на цель до 1 минуты.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Shrike в своей работе использует технологию искусственного интеллекта. Именно она позволяет распознавать цели благодаря ограниченной информации. Система собирает данные и автоматически создает запрос на открытие огня. А уже пользователь может одобрить или отклонить.
Когда дрон завершает миссию, может просканировать территорию, провести оценку повреждений в бою и сгенерировать еще одну огневую миссию.
Впервые Shrike продемонстрировала 2-я бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США. Во время презентации солдаты управляли дроном и прикрепленным к нему устройством с ПО. Они пролетали над автопарком и сканировали его.
Как рассказал командующий 101-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Бретт Сильвия, благодаря первому сканированию во время повторного полета можно обнаружить скрытые и замаскированные транспортные средства и определить их тип.
По данным издания, военным США обычно необходимо от пяти до восьми минут для идентификации и наведения снарядов на цель. Но новое ПО уменьшило это время до минуты.