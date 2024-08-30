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В США создали программу, позволяющую за минуту наводить дроны на цель

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  • 30.08.2024, 18:44
В США создали программу, позволяющую за минуту наводить дроны на цель

Shrike использует технологию искусственного интеллекта.

Армейская фабрика ПО США разработала новое программное обеспечение Shrike для беспилотников. Оно сокращает время наведения на цель до 1 минуты.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Shrike в своей работе использует технологию искусственного интеллекта. Именно она позволяет распознавать цели благодаря ограниченной информации. Система собирает данные и автоматически создает запрос на открытие огня. А уже пользователь может одобрить или отклонить.

Когда дрон завершает миссию, может просканировать территорию, провести оценку повреждений в бою и сгенерировать еще одну огневую миссию.

Впервые Shrike продемонстрировала 2-я бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США. Во время презентации солдаты управляли дроном и прикрепленным к нему устройством с ПО. Они пролетали над автопарком и сканировали его.

Как рассказал командующий 101-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Бретт Сильвия, благодаря первому сканированию во время повторного полета можно обнаружить скрытые и замаскированные транспортные средства и определить их тип.

По данным издания, военным США обычно необходимо от пяти до восьми минут для идентификации и наведения снарядов на цель. Но новое ПО уменьшило это время до минуты.

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