ЕС откроет Офис оборонных инноваций в Киеве 30.08.2024, 19:04

Боррель анонсировал визит в Украину.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель анонсировал открытие Офиса оборонных инноваций в Киеве, а также заявил о планах посетить Украину в сентябре-октябре.

Об этом он заявил на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает в пятницу, 30 августа, «Интерфакс-Украина».

«Мы должны интегрировать украинскую оборону в нашу промышленную базу. Украинцы могут многому научить нас, что поможет в развитии наших оборонных инноваций. Именно поэтому мы открываем Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве вместе с Комиссией. Офис будет открыт в ближайшее время, возможно, в сентябре», — отметил Боррель.

Он также добавил, что планирует посетить Украину до окончания срока полномочий в должности, чтобы «дать последний толчок сотрудничеству с Украиной в вопросах военной поддержки ее обороны».

5 марта Еврокомиссия представила первую в истории существования Европейского Союза Европейскую оборонно-промышленную стратегию, которая предусматривает интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в европейский.

Тогда исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагерна сообщила о намерении ЕС открыть Офис оборонных инноваций в Киеве, который будет «своего рода офисом двустороннего сотрудничества, чтобы инновации в Украине были доступны и для ЕС».

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