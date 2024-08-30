Банковские карты перестанут работать в ближайшее время 2 30.08.2024, 19:07

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Возникнут проблемы со снятием наличных и проведением платежей.

В Беларуси возможны перебои в работе банковских карт. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

Отмечается, что «пластик» может перестать работать 31 августа.

В период с 03:00 до 04:00 будут проблемы со снятием наличных, оплатой покупок и проведением операций в инфокиосках банков.

Как рассказали в организации, в это время будут проводиться технологические работы на оборудовании центра.

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