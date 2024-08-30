В Кобринском районе на рабочего обрушились бетонные плиты 30.08.2024, 19:34

От полученных травм мужчина погиб на месте.

По информации Следственного комитета, утром 30 августа в агрогородке Городец Кобринского района на территории сельскохозяйственного предприятия во время строительства силосной траншеи на 56-летнего электрогазосварщика упали боковые бетонные плиты.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Кобринский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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