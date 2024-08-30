закрыть
30 августа 2024, пятница, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кобринском районе на рабочего обрушились бетонные плиты

  • 30.08.2024, 19:34
В Кобринском районе на рабочего обрушились бетонные плиты

От полученных травм мужчина погиб на месте.

По информации Следственного комитета, утром 30 августа в агрогородке Городец Кобринского района на территории сельскохозяйственного предприятия во время строительства силосной траншеи на 56-летнего электрогазосварщика упали боковые бетонные плиты.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Кобринский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин