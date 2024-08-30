В Кобринском районе на рабочего обрушились бетонные плиты
- 30.08.2024, 19:34
От полученных травм мужчина погиб на месте.
По информации Следственного комитета, утром 30 августа в агрогородке Городец Кобринского района на территории сельскохозяйственного предприятия во время строительства силосной траншеи на 56-летнего электрогазосварщика упали боковые бетонные плиты.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
Кобринский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).