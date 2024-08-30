В Гомеле нашли череп бизона
- 30.08.2024, 20:06
Животное могло обитать на Гомельщине 10–20 тысяч лет назад.
Плодотворно прошли учебно-тренировочные спуски гомельских водолазов. Со дна Сожа они подняли череп бизона. Об этом пишет Sb.by.
Дело было в урочище Шведская Горка в Советском районе областного центра. На одном из участков, примерно в 40 м от берега, находится яма. Глубина в этом месте достигает 9 м, что делает его удобным для тренировочных спусков.
Водолаз Максим Пикурин вернулся на сушу не с пустыми руками. При детальном рассмотрении оказалось, что это лобная часть древнего животного. Весит находка 20 кг.
Череп бизона передадут в музей дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей.
В ноябре 2023 года в Гомеле водолазы обнаружили на дне Сожа два предмета, похожих на кости. Вытащив их на сушу, работники спасательной станции заподозрили, что это останки древнего животного.
Версий происхождении костей было много: мамонт, олень и даже носорог. Чтобы получить компетентное заключение, осводовцы обратились к специалистам Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Там и объяснили, что найденные останки принадлежат бизону, который мог там обитать 10–20 тыс. лет назад. Одна из костей – локтевая вместе с лучевой, а другая – часть грудного позвонка.
Не исключено, что найденные череп и кости принадлежат одном и тому же животному.
Кости древних животных в Гомеле находят довольно часто: так, обнаруживали останки лесного слона, мамонтов, носорогов, северных оленей и даже пещерного льва. Больше всего таких случаев было в 2000-е при строительстве микрорайона Шведская Горка.