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Видеофакт: украинский летчик Karaya уничтожает переправы в Курской области

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  • 30.08.2024, 20:16
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Видеофакт: украинский летчик Karaya уничтожает переправы в Курской области

Герой Украины отрабатывает цели на МиГ-29.

Украинский летчик Вадим Ворошилов, с позывным Karaya, отработал в Курской области. Он уничтожил мостовые переправы.

Видео работы летчика было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил.

Как рассказали в воздушных силах, каждый день они планируют операции в Курской области. Во время таких планировок происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет.

«Высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно», - говорится в сообщении.

На видео показана подготовка украинского самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающая мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот, выполняющий эти операции, – это летчик Вадим Karaya Ворошилов.

Вадим Ворошилов, позывной Karaya, — украинский военный летчик, герой Украины, известный своими успешными действиями во время войны против российской агрессии. Он приобрел известность в 2022 году после того, как уничтожил несколько вражеских дронов и ракет во время воздушного боя. Один из его наиболее известных эпизодов – успешная катапультация после сбивания его самолета в ходе выполнения боевого задания.

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