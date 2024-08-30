Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы
- 30.08.2024, 20:45
Футбольный турнир пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.
УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги Европы, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.
Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В прошлом сезоне домашний стадион «Атлетика» впервые принял финал еврокубкового турнира — решающий матч женской Лиги чемпионов, в котором «Барселона» победила «Лион» со счетом 2:0.