В Беларуси горит полесское болото
- 30.08.2024, 21:08
На ликвидацию стихии направлены силы пяти лесхозов.
Гослесохрана ведет борьбу с крупным лесным пожаром на болотистой местности, сообщает Минлесхоз. Пожар возник на границе Житковичского и Полесского лесхозов, горит болото.
На ликвидацию стихии направлены силы пяти лесхозов, а это специалисты и техника.
Как сообщает Минлесхоз, за неполные сутки в лесах Беларуси это уже третье возгорание. Ранее очаги были зафиксированы и локализованы в Стародорожском опытном и Лунинецком лесхозах.