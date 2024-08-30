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В Беларуси горит полесское болото

  • 30.08.2024, 21:08
В Беларуси горит полесское болото

На ликвидацию стихии направлены силы пяти лесхозов.

Гослесохрана ведет борьбу с крупным лесным пожаром на болотистой местности, сообщает Минлесхоз. Пожар возник на границе Житковичского и Полесского лесхозов, горит болото.

На ликвидацию стихии направлены силы пяти лесхозов, а это специалисты и техника.

Как сообщает Минлесхоз, за неполные сутки в лесах Беларуси это уже третье возгорание. Ранее очаги были зафиксированы и локализованы в Стародорожском опытном и Лунинецком лесхозах.

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