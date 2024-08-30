В Тринидаде и Тобаго высказались за удаление колониальных символов 4 30.08.2024, 21:14

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Герб уже решили перерисовать.

В Тринидаде и Тобаго, как и во многих других странах с колониальным прошлым, обсуждают, что делать с наследством той эпохи. Герб уже решили перерисовать.

Вечером в среду, 28 августа, в стране прошли общественные слушания об удалении памятников эпохе колониализма. Среди прочего обсуждалась судьба статуи испанского мореплавателя Христофора Колумба, которая сейчас возвышается на столичной площади. Люди коренного европейского и африканского происхождения подходили к микрофону и высказывали идеи, передает Associated Press.

Одни предлагали поместить статую Колумба в музей. Другие требовали уничтожить её и растоптать пыльные обломки. Прозвучало также предложение собрать все статуи колониальных деятелей и создать из них «площадь бесславных». Большинство выступавших и высказавшихся в интернете поддерживают идею удалить символы колониальной эпохи из публичного пространства.

#TRINIDAD: Following the government's decision to remove a depiction of three ships - the Pinta, the Niña and the Santa María - used by Christopher Columbus from the country's coat of arms. some Trinidadians believe the government should go further. pic.twitter.com/OYhcFvt4x8 — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) August 29, 2024

Колумб прибыл на острова Тринидад и Тобаго в 1498 году, после чего началась их колонизация. Местных жителей забирали в рабство, которое продолжило существовать и после захвата островов Британией, продержавшись больше трёх веков. Независимость Республика Тринидад и Тобаго получила в 1962 году.

На прошлой неделе было решено убрать три знаменитых корабля Колумба с герба Тринидада и Тобаго. Вместо них разместят стилпан (металлический барабан) – карибский ударный инструмент. Сделать это власти обещают уже к концу сентября.

Вместо колониальных деятелей местные жители предлагают установить памятники выдающимся согражданам, которых они насчитали более двухсот. Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол и танцовщица Берил МакБерни, которая продвигала культуру и искусство Тринидада и Тобаго.

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