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В центре Минска продают один из самых модных баров 2010-х

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  • 30.08.2024, 21:35
  • 3,826
В центре Минска продают один из самых модных баров 2010-х

За миллион долларов.

На продажу на площадке Realt выставили бар «Чердак» в районе Минской улицы Зыбицкой, который был одним из самых модных заведений 2010-х годов. За него просят миллион долларов.

Бар «Чердак» открылся в конце 2013 года. Здесь сделали классный минималистичный интерьер, современное меню, добавили актуальной музыки — и получили один из знаковых проектов Минска 2010-х годов. Бар был очень популярным.

Позже к основному помещению бара добавилось еще одно под своим названием «Крыша». Это закрытая терраса, плюс столики на улице.

Но в начале 2023 года помещение «Чердака» решили сдавать в аренду. Сейчас бар работает, но продается.

«Чердак» отдают с авторской мебелью и элементами дизайна, с профессиональным оборудованием для бара и кухни, звуковой и диджейской аппаратурой, проектором.

Кроме того, на территории бара есть склад для хранения продуктов. Общая площадь всего — 315 квадратов (205 — сам бар, 110 — терраса).

За все это просят миллион долларов.

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