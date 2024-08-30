В центре Минска продают один из самых модных баров 2010-х

В центре Минска продают один из самых модных баров 2010-х5
- 30.08.2024, 21:35
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За миллион долларов.
На продажу на площадке Realt выставили бар «Чердак» в районе Минской улицы Зыбицкой, который был одним из самых модных заведений 2010-х годов. За него просят миллион долларов.
Бар «Чердак» открылся в конце 2013 года. Здесь сделали классный минималистичный интерьер, современное меню, добавили актуальной музыки — и получили один из знаковых проектов Минска 2010-х годов. Бар был очень популярным.
Позже к основному помещению бара добавилось еще одно под своим названием «Крыша». Это закрытая терраса, плюс столики на улице.
Но в начале 2023 года помещение «Чердака» решили сдавать в аренду. Сейчас бар работает, но продается.
«Чердак» отдают с авторской мебелью и элементами дизайна, с профессиональным оборудованием для бара и кухни, звуковой и диджейской аппаратурой, проектором.
Кроме того, на территории бара есть склад для хранения продуктов. Общая площадь всего — 315 квадратов (205 — сам бар, 110 — терраса).
За все это просят миллион долларов.