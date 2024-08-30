Белорусский пловец Бокий взял второе золото на Паралимпийских играх в Париже 30.08.2024, 22:01

Фото: Минспорта / Telegram

Легендарному белорусу покорилась дистанция в 100 м на спине.

Белорусский пловец Игорь Бокий стал 18-кратным паралимпийским чемпионом. Спортсмен завоевал свою вторую золотую медаль на Играх-2024 в Париже.

Это случилось 30 августа вечером на дистанции 100 м на спине в классе по зрению S13. Белорус в финале показал время 56.60, хотя в квалификации он пришел вторым с результатом 58.97 (+0.65).

Серебро досталось россиянину Владимиру Сотникову (57.95, +1.35), бронза у француза Алекса Портала (59.08, +2,48).

Интересно, что Игорю принадлежат мировой и паралимпийский рекорды на дистанции 100 м на спине в классе по зрению S13. Он установил их на Паралимпиаде-2020 в Токио, показав результат 56.36. В Париже уроженцу Бобруйска не хватило всего 0,25 секунды.

Напомним, что 29 августа Бокий завоевал 17-е паралимпийское золото и первое – на Играх в Париже. Случилось это на дистанции 100 м баттерфляем в классе по зрению S13 с результатом 54.13 секунды.

В субботу, 31-го числа, состоится заплыв на дистанции 400 м вольным стилем, 2 сентября – на 50 м в той же дисциплине. Завершится Паралимпиада для Бокия 3 сентября в комплексном плавании на 200 м.

Игорь Бокий родился 28 июня 1994 года в Бобруйске. Начал заниматься плаванием с шести лет. Мама спортсмена вспоминала, что изначально сыну не нравилось плавание и он хотел играть в футбол.

Профессиональная карьера Игоря началась в 16 лет с чемпионата мира по плаванию в Эйндховене, где он взял четыре золотые медали. Всего у него 28 золотых медалей мирового первенства, а также 30 золотых наград чемпионатов Европы.

Первой Паралимпиадой для Бокия стала лондонская в 2012 году. Там на его счету были пять золотых и одна серебряная медали. В Рио-де-Жанейро копилка пополнилась шестью золотыми и одной бронзовой наградой.

В Токио Игорь показал максимум и забрал все пять золотых медалей на пяти заявленных дистанциях.

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