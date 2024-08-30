Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot 30.08.2024, 22:05

Бухарест намерен передать Киеву современную конфигурацию зенитно-ракетного комплекса.

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами», - говорится в документе.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это современная конфигурация системы Patriot, которая используется как Соединенными Штатами, так и почти 20 другими союзниками.

Следует заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут другие три.

Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в том числе с США, чтобы получить новый комплекс Patriot в замену тому, что будет передано Украине.

Расходы на приобретение новой системы будут возмещены за счет международных фондов, выделенных для Украины.

Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, который обойдется примерно в 60 миллионов долларов США в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета Минобороны Румынии.

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