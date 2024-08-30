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Ермак и Умеров обсудили в Пентагоне цели и планы Украины в войне против РФ

  • 30.08.2024, 22:27
Ермак и Умеров обсудили в Пентагоне цели и планы Украины в войне против РФ

Подробности.

Украинская делегация, в которую вошли, в частности, главы Минобороны и ОП Рустем Умеров и Андрей Ермак, 30 августа провела в Пентагоне встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. О переговорах проинформировали в соцсети Умеров и Ермак.

По словам Умерова, на встрече обсудили ситуацию на поле боя в войне против страны-агрессора РФ, приоритетные потребности ВСУ, ПВО и развитие украинской оборонной индустрии.

«Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами. Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом – нам нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты», – написал глава Минобороны.

Другой фокус встречи, продолжил министр, – развитие украинской оборонной промышленности.

«За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины», – подчеркнул Умеров.

Как рассказали в Пентагоне, Остин и Умеров встретились в преддверии 24-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 6 сентября.

Умеров перед встречей с Остином отмечал, что на ней будут подробно обсуждаться текущая ситуация на поле боя и «видение, цели и планы» Украины.

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