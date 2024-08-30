Ученые выяснили, как музыка влияет на воспоминания и обучение 30.08.2024, 22:41

Открытие может быть полезно для создания музыкальных терапий.

Музыка может улучшать обучаемость и влиять на эмоциональную окраску воспоминаний, согласно двум новым исследованиям. Об этом сообщает Georgia Tech.

Это открытие может быть полезно для создания музыкальных терапий для людей с ПТСР, депрессией и деменцией.

Первое исследование показало, что положительная музыка может изменять эмоции, связанные с воспоминаниями. Участники эксперимента просматривали определенные слова, вызвавшие воспоминания, и слушали разную музыку. Результаты показали, что под влиянием позитивной музыки их воспоминания становились менее отрицательными.

Второе исследование сосредоточилось на влиянии музыки во время учебы. Участникам было предложено изучить формы под разные типы музыки. Оказалось, что знакомая и структурированная музыка способствовала лучшему запоминанию, в то время как необычная и хаотическая музыка, напротив, мешала.

Исследователи надеются, что их находки помогут создать новые методы лечения и реабилитации, особенно для людей с психическими расстройствами или проблемами с памятью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com