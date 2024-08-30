Сырский: ВСУ продвинулись в Курской области 2 30.08.2024, 22:54

2,140

Фото: Reuters

Наступательная операция продолжается.

За сутки в Курской области России Вооруженные Силы Украины продвинулись на некоторых направлениях до двух километров. Об этом на заседании Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки украинские войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, взяли под контроль пять квадратных километров территории.

Также, как отметил Сырский, Силы обороны продолжают ведение оборонных операций на основных направлениях.

«Фактически на всей линии идут бои разной интенсивности. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты», — сказал главком.

Ситуация на других направлениях остается сложной, но контролируемой, резюмировал Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com