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Звезда НХЛ погиб в ДТП

  • 31.08.2024, 0:59
Звезда НХЛ погиб в ДТП
Джонни Годро

Джонни Годро и его брата Мэттью сбил насмерть автомобиль, когда они ехали на велосипедах.

Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брат Мэттью погибли в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Х.

«Коламбус» потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью», — говорится в сообщении.

В клубе призвали молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь. «Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии», — добавили в «Коламбусе».

Ранее телеканал 6ABC сообщил, что двое велосипедистов были сбиты насмерть автомобилем вечером 29 августа в округе Сейлем (штат Нью-Джерси). Журналист Стив Франклин и экс-судья НХЛ Тим Пил писали в соцсети Х, что погибшими оказались братья Годро.

Годро был 31 год. В НХЛ он также играл за «Калгари Флэймз» (2014–2022). Всего в лиге провел 763 матча и набрал 743 (243+500) очка. Семь раз форварда выбирали для участия в Матчах звезд НХЛ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023). В 2017-м он получил «Леди Бинг Трофи» — приз, который ежегодного вручается игроку НХЛ, который демонстрирует образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной США Годро завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, а также побеждал на молодежном чемпионате мира (2013).

29-летний Мэттью Годро также был профессиональным хоккеистом, в том числе провел три сезона в Американской хоккейной лиге. Последним его клубом был «Вустер Рэйлерс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) в сезоне 2021/22.

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