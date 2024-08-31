Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой 31.08.2024, 1:07

Она была с 1998 года.

Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Она была с 1998 года.

Об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Следует отметить, что на сайте Верховной Рады содержится постановление №156 «О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой» от 16.02.1998.

«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998», - написал Мельничук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com