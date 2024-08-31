Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой
- 31.08.2024, 1:07
Она была с 1998 года.
Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Она была с 1998 года.
Об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Следует отметить, что на сайте Верховной Рады содержится постановление №156 «О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой» от 16.02.1998.
«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998», - написал Мельничук.