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Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой

  • 31.08.2024, 1:07
Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой

Она была с 1998 года.

Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Она была с 1998 года.

Об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Следует отметить, что на сайте Верховной Рады содержится постановление №156 «О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой» от 16.02.1998.

«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998», - написал Мельничук.

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