В Светлогорском районе погиб пилот мотодельтаплана 31.08.2024, 3:36

Трагедия произошла вечером 29 августа.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла вечером 29 августа.

Житель Светлогорска попросил знакомого из Гомеля протестировать его мотодельтаплан. Для этого мужчины приехали на участок дороги-гравийки в кукурузном поле вблизи агрогородка Чирковичи.

Гомельчанин поднялся в воздух, но вскоре летательный аппарат потерпел крушение. Он упал на поле, при этом 53-летний пилот получил травмы и был госпитализирован. Ночью он умер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com