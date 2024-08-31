В Светлогорском районе погиб пилот мотодельтаплана
- 31.08.2024, 3:36
Трагедия произошла вечером 29 августа.
По информации Следственного комитета, трагедия произошла вечером 29 августа.
Житель Светлогорска попросил знакомого из Гомеля протестировать его мотодельтаплан. Для этого мужчины приехали на участок дороги-гравийки в кукурузном поле вблизи агрогородка Чирковичи.
Гомельчанин поднялся в воздух, но вскоре летательный аппарат потерпел крушение. Он упал на поле, при этом 53-летний пилот получил травмы и был госпитализирован. Ночью он умер.