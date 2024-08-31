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В Светлогорском районе погиб пилот мотодельтаплана

  • 31.08.2024, 3:36
В Светлогорском районе погиб пилот мотодельтаплана

Трагедия произошла вечером 29 августа.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла вечером 29 августа.

Житель Светлогорска попросил знакомого из Гомеля протестировать его мотодельтаплан. Для этого мужчины приехали на участок дороги-гравийки в кукурузном поле вблизи агрогородка Чирковичи.

Гомельчанин поднялся в воздух, но вскоре летательный аппарат потерпел крушение. Он упал на поле, при этом 53-летний пилот получил травмы и был госпитализирован. Ночью он умер.

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