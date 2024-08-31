ВСУ отразили механизированный штурм оккупантов на Кураховском направлении
- 31.08.2024, 5:42
Видео.
46-я аэромобильная бригада ВСУ остановила мощный механизированный штурм российских захватчиков на Кураховском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».
Колонна из 17 единиц бронетехники противника двигалась в сторону Георгиевки, но была своевременно обнаружена и отработана комбинированными средствами поражения (FPV, артиллерия, ПТРК). «Наловили» техники оккупантов также минные заграждения, которые сыграли важнейшую роль в этой битве.
В результате колонна даже не смогла выехать на огневые рубежи и была остановлена. Из 17 единиц бронетехники только 4 машины сумели вернуться назад. Часть личного состава врага украинские воины ликвидировали прямо на броне, а кто сумел ненадолго убежать — получили наказание по индивидуальной программе от пилотов дронов.