Российская ПВО отработала над Белгородом, погрузив город в огонь
- 31.08.2024, 8:04
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Военные РФ разрушают собственный город.
Российская ПВО вновь стала причиной разрушений на территории РФ. После работы российской ПВО над Белгородом и Белгородским районом вечером в субботу погибли пять человек, 37 получили повреждения, пишет dialog.ua.
Такие цифры приводит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который незадолго до этого сообщил, что российские системы ПВО «сбили несколько воздушных целей на подлете к городу».
В Сети опубликованы кадры, снятые очевидцами, на которых видны возгорания нескольких городских объектов, в том числе домов.
Стоит отметить, что работа российской ПВО неоднократно приводила к разрушениям в населенных пунктах РФ.
Например, в ночь на 11 августа пострадал многоквартирный дом в Курске. Губернатор Курской области Алексей Смирнов тогда прямо заявил, что на дом упали обломки сбитой российскими системами ракеты.