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Песков подставил Путина

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 31.08.2024, 8:12
  • 8,786
Песков подставил Путина

Напуганный глава Кремля врастет в землю.

«Нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».

Это Песков комментирует намеченную на 3 сентября поездку Путина в страну, подписавшую Римский статут и обязанную исполнять арестные ордера Международного уголовного суда.

Год назад визит Путина в другую страну Римского статута (в ЮАР на саммит БРИКС) в итоге не состоялся.

Что может помешать нынешней поездке? Да хотя бы этот самый комментарий Пескова. Если влиятельные мировые СМИ, уцепившись за него, просто ради смеха снабдят слова Пескова самой невероятной аналитикой, хотя бы и спекулятивной экспертизой, и любыми прогнозами (и всего этого окажется вагон и маленькая тележка) – осторожный Путин врастет в землю и никуда не поедет. Можно хоть под плашкой «реклама» резвиться. Все равно сработает.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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