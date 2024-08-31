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«Синоптики» из Беларуси отправили сигареты в Литву на метеозондах

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  • 31.08.2024, 8:19
  • 2,062
«Синоптики» из Беларуси отправили сигареты в Литву на метеозондах

Литовские пограничники устроили им засаду.

Вечером 28 августа литовские пограничники перехватили сигареты, которые перебросили из Беларуси при помощи метеозондов, сообщает пограничная служба Литвы.

В месте приземления метеозонда возле деревни Пошалтис они нашли упаковки сигарет и устроили засаду. Через некоторое время подъехала машина на литовских номерах. Водитель подобрал сигареты и собирался вернуться в машину, но его задержали. В автомобиле 19-летнего местного жителя нашли пакет с сигаретами и остатками метеозонда. Еще один метеозонд с сигаретами нашли в двух километрах.

Всего было изъявто 7400 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims. Их стоимость оценивается в 33 226 евро.

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