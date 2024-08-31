ISW: Кремль начал оправдываться перед россиянами 2 31.08.2024, 8:26

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За неспособность выгнать ВСУ из Курской области.

Российские власти начали информационную кампанию, направленную на то, чтобы оправдать перед населением РФ операцию Вооруженных сил Украины в Курской области и то, что украинцев не могут оттуда выбить. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 августа.

«Кремль начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не немедленный вывод украинских войск из Курской области», — говорится в отчете.

Аналитики ссылаются на социологическое исследование государственного фонда России «Общественное мнение», которое показало, что 28% респондентов выразили возмущение или недовольство действиями российских властей за последний месяц.

«Респонденты опроса Фонда «Общественное мнение» не выражали такого высокого уровня недовольства со времени опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца глубоко непопулярной частичной мобилизации в России», — отметили в ISW.

Кроме того, по данным российского государственного Центра изучения общественного мнения, рейтинг Путина упал на 3,5 процента в период с 12 по 18 августа, что является рекордным падением рейтинга Путина, пояснили аналитики.

В ISW подчеркнули, что эти опросы не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются правдивым отражением реальных настроений в российском обществе.

«Опросы, однако, свидетельствуют о том, что Кремль считает необходимым признать, что общественное недовольство возросло после начала вторжения Украины в Курскую область. Кремль, вероятно, надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит его от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества украинским вторжением», — отметили аналитики.

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