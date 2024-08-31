СМИ: ВСУ нашли способ, как запутать РФ и защитить F-16

СМИ: ВСУ нашли способ, как запутать РФ и защитить F-166
- 31.08.2024, 8:33
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На уловку обратил внимание французский генерал.
Украинские пилоты истребителей F-16 не используют взлетно-посадочные полосы авиабаз, потому что местонахождение этих объектов хорошо известно России.
Взлеты и посадки происходят на участках дорог или магистралей, сообщает французский телеканал LCI.
По информации журналистов, украинские военные подготовили несколько участков дорог, по которым обычно ездят легковые и грузовые автомобили. На таких дорогах демонтированы центральные разделители и заменен асфальт.
Использование автодорог нацелено на то, чтобы снизить риски поражения истребителей вражеским огнем, поскольку России известно местонахождение авиабаз в Украине.
Французский генерал Мишель Яковлефф отмечает, что украинский метод использования боевой авиации применялся ранее в других странах.
При этом генерал считает более рискованными взлеты с автодорог, чем с ВПП, спроектированных и размеченных для приема самолетов.